Demoniczny prześladowca w zwiastunie horroru "Pasażer"

Co roku 130 milionów ludzi wyrusza w podróż samochodem. 15 400 z nich nigdy nie wraca. Czyżby atakowały ich demony? Tylko Hity prezentują zwiastun horroru "Pasażer".

Młodzi ludzie są świadkami wypadku na autostradzie. Nie przypuszczają, że wraz z nimi z miejsca tragedii wymknie się coś jeszcze. Wkrótce odkryją, że nie są już sami: towarzyszy im demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie.Od tej chwili niewinna podróż kamperem przeistacza się w powolny, nieuchronny koszmar.

Pasażera wyreżyserował André Øvredal, twórca Upiornych opowieści po zmroku czy Autopsji Jane Doe. Powraca on z nowym projektem po niezbyt dobrze ocenionej adaptacji jednego z rozdziałów "Draculi" Brama Stokera Demeter: Przebudzenie zła.

W rolach głównych występują Jacob Scipio, Lou Llobell i Melissa Leo. Pasażer trafi do polskich kin już 22 maja 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity