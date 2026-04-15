Reżyser "Zniknięć" rozwija współpracę z New Line i szykuje sci-fi thriller "The Flood" 0

Zach Cregger, reżyser głośnego horroru "Zniknięcia", ponownie łączy siły z New Line Cinema należącym do Warner Bros. Motion Picture Group. Jego kolejnym projektem będzie oryginalny thriller science fiction zatytułowany "The Flood", do którego napisze scenariusz i stanie za kamerą.

Produkcja powstanie we współpracy z Amblin Entertainment, firmą Stevena Spielberga, który jak się okazuje od dłuższego czasu pozostaje jednym z najgłośniejszych zwolenników twórczości Creggera.

Szczegóły fabuły pozostają na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja rozgrywać się będzie na odległej stacji kosmicznej, a sam film ma stanowić wyraźne odejście od dotychczasowego, mocno zakorzenionego we współczesności horrorowego stylu reżysera. Warto przypomnieć, że "The Flood" pierwotnie rozwijano dla platformy Netflix, zanim projekt trafił pod skrzydła Warner Bros.

Studio wyznaczyło już datę premiery na 11 sierpnia 2028 roku.

Źrodło: Deadline