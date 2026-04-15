Serial "Madison" Taylora Sheridana doczeka się trzeciego sezonu 0

Serwis SkyShowtime potwierdza, że powstanie trzeci sezon "Madison" – serialu autorstwa nominowanego do Oscara® Taylora Sheridana.

W serialu w rolach głównych występują nominowana do Oscara Michelle Pfeiffer i nominowany do Złotego Globu® Kurt Russell.

Cztery odcinki pierwszego sezonu "Madison" są już dostępne w SkyShowtime, a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień, w piątki. Finałowy odcinek będzie można obejrzeć już 24 kwietnia. Zakończyły się również prace nad drugim sezonem produkcji. Data premiery zostanie ogłoszona wkrótce.

"Madison" to najbardziej osobiste dzieło w twórczości Sheridana. Fabuła rozgrywa się w dwóch odrębnych światach – pośród pięknych krajobrazów Montany i na tętniącym życiem Manhattanie – gdzie przyjrzymy się więziom, które łączą rodziny bohaterów. W pierwszym sezonie serialu poznajemy rodzinę Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Sześcioodcinkowa produkcja jest wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji.

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa