Ekranizacja bestsellerowej autobiografii Azar Nafisi trafi do polskich kin

Adaptacja bestsellerowej książki "Czytając Lolitę w Teheranie" autorstwa Azar Nafisi zadebiutuje w polskich kinach 19 czerwca 2026 roku. Film, oparty na jednym z najważniejszych literackich świadectw życia kobiet w Iranie po rewolucji islamskiej, podejmuje temat oporu wobec systemowych ograniczeń oraz znaczenia literatury jako przestrzeni wolności.

Po rewolucji islamskiej w Iranie, która miała miejsce w 1979 roku, ulice Teheranu patrolowane są przez obrońców moralności, a fundamentaliści przejmują kontrolę nad uniwersytetami. Kobiety muszą nosić hidżab, ich swobody są ograniczane, a lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu.

Taki stan rzeczy sprawia, że Azar Nafisi (Golshifteh Farahani), ambitna wykładowczyni literatury, rezygnuje z pracy na Uniwersytecie Teherańskim. Kobieta potajemnie zaczyna zapraszać do swojego domu grupę najbardziej zaangażowanych studentek. Razem czytają zakazane klasyki literatury zachodniej – „Lolitę” Vladimira Nabokova, „Wielkiego Gatsby’ego” F. Scotta Fitzgeralda, powieści Henry’ego Jamesa czy Jane Austen. Początkowo nieśmiałe młode kobiety stopniowo otwierają się – dzielą marzeniami, lękami, historiami miłosnymi oraz upokorzeniami związanymi z życiem w totalitarnym reżimie.

Źrodło: Aurum Film / Informacja prasowa