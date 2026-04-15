Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michelle Monaghan dołącza do obsady 3 sezonu serialu "Znajomi i sąsiedzi"

Platforma Apple TV+ oficjalnie potwierdziła, że Michelle Monaghan dołącza do obsady trzeciego sezonu serialu "Znajomi i sąsiedzi". Produkcja, której twórcą jest Jonathan Tropper, należy do najważniejszych dramatów w ofercie serwisu.

Wczytywanie...

Szczegóły dotyczące roli Michelle Monaghan pozostają na razie tajemnicą.

Drugi sezon, obecnie emitowany na platformie, kontynuuje historię Andrew Coopera (Jon Hamm), który pogrąża się w coraz bardziej ryzykownej serii włamań do domów w swojej okolicy. Sytuacja komplikuje się, gdy na jego drodze staje tajemniczy sąsiad, grożący ujawnieniem jego sekretów i narażeniem rodziny na niebezpieczeństwo. W tej roli James Marsden.

W obsadzie znajdują się także m.in. Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee czy Aimee Carrero. Za produkcję odpowiada Apple Studios, a wspomniany we wstępie Jonathan Tropper pełni funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego w ramach współpracy z Apple.

Czy oglądacie serial "Znajomi i sąsiedzi"?

Źrodło: Apple TV+ / Informacja prasowa