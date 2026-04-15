"Stamtąd" zakończy się 5. sezonem. Amazon złożył zamówienie na finał 0

MGM+, platforma należąca do Amazona ogłosiła, że przedłużyła nadprzyrodzony thriller Stamtąd na piąty sezon. Jest też zła wiadomość. Sezon ten zwieńczy przedstawioną historię. Zamówienie pojawia się przed premierą czwartego sezonu serialu, która odbędzie się 19 kwietnia.

Akcja serialu rozgrywa się w koszmarnym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, które więzi tych, którzy wchodzą do środka. Niechętni mieszkańcy starają się współpracować, by przeżyć i szukać sekretów ukrytych w mieście i poza nim, mając nadzieję na ucieczkę. Przez cały czas dręczą ich przerażające nocne stworzenia z okolicznego lasu. Serial skupia się na Boydzie Stevensie, samozwańczym szeryfie i de facto burmistrzu oraz nowo przybyłej rodzinie Matthewsów.

Stamtąd to najwyżej oceniany serial MGM+. Kręcony jest on w Halifax w Kanadzie, miasteczku zbudowanym specjalnie na potrzeby serialu.

Twórca serialu John Griffin zdradził, ze miał pokusę, aby zrealizować jeszcze szósty sezon, jednak po dłuższych rozmowach wszyscy zaangażowani w produkcję doszli do wniosku, że nadszedł czas, by doprowadzić już tą historię do końca. Pokój scenarzystów jest obecnie otwarty, a zdjęcia mają rozpocząć się tego lata.

W serialu występują m.in. Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Shaun Majumder, Scott McCord, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Pegah Ghafoori, Corteon Moore, Hannah Cheramy i Simon Webster.

W naszym kraju Stamtąd dostępny jest na HBO Max. 4 sezon na platformie tej zadebiutuje 20 kwietnia, dzień po amerykańskiej premierze.

Źrodło: Dark Horizons