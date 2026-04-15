Michael Sheen i David Tennant przygotowują się na Czas Ostateczny. Zwiastun 3. sezonu serialu "Dobry omen"

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun wyczekiwanego trzeciego sezonu serialu Dobry omen, który w genialny sposób łączy wątki komediowe z fantastycznymi.

Finałowy sezon ma jednak całkowicie odmienną formę. Zamiast całego sezonu, dostaniemy jeden, trwający 90 minut odcinek. Tak drastyczne skrócenie tej serii spowodowane jest zakończeniem współpracy z Neilem Gaimanem, twórcą serialu oraz współautorem książki na podstawie, której powstał. Pisarz został oskarżony o napaść na tle seksualnym.

Zaprezentowane wideo zapowiada koniec czasów Ziemi. Aniołowie przygotowują się na to, co nazywają "drugim przyjściem". Anioł Aziraphale grany przez Michaela Sheena oraz demon Crowley, w którego wciela się David Tennant muszą ponownie znaleźć sposób, by uratować Ziemię przed czasem ostatecznym, jednocześnie próbując naprawić swoją przyjaźń.

W ostatnim sezonie występują także Doon Mackichan jako Michael, Gloria Obianyo jako Uriel, Liz Carr jako Saraqael, Paul Chahidi jako Sandalphon, Quelin Sepulveda jako Muriel oraz Derek Jacobi jako Metatron, a do obsady dołącza Bilal Hasna jako Jezus. Rachel Talalay wyreżyserowała finał.

Sezon trzeci bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z poprzedniej serii. Rozdzielenie duetu anioła Aziraphale’a i demona Crowleya wiąże się z konsekwencjami. Oboje powracają, by stawić czoła swojej najbardziej epickiej i osobistej przygodzie do tej pory. Ich tysiącletnia przyjaźń została rozbita odkąd Aziraphale przyjął propozycję powrotu do Nieba, zostawiając Crowleya na Ziemi. Teraz, jako nowo mianowany Najwyższy Archanioł, Aziraphale zostaje zobowiązany do nadzorowania Drugiego Przyjścia. Tymczasem zrozpaczony Crowley znajduje się na dnie, błąkając się po ulicach Soho. Gdy los wszechświata wisi na włosku, Aziraphale i Crowley muszą zmierzyć się ze swoją relacją, uleczyć stare rany i na nowo odkryć łączącą ich więź.

Premiera finałowego odcinka już 13 maja 2026 roku.

Źrodło: Prime Video, Comingsoon