Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney Junior w kinie Helios w dniach 18-19 oraz 25-26 kwietnia! 0

Sieć kin Helios zaprasza rodziny na wyjątkowe spotkanie z magią Disneya na dużym ekranie w postaci nowej, zabawnej przygody z kinem, stworzonej specjalnie z myślą o najmłodszych.

Podczas pokazów Disney Junior w kinie dzieci zachęcane są między innymi do śpiewania na cały głos, tańczenia i rozwiązywania interaktywnych zagadek. To bardzo radosne przeżycie, podczas którego widzowie stają się częścią show.

Godzinne show z myszką Miki na ekranie w roli konferansjera wciągnie maluchy za pomocą krótkich odcinków ich ulubionych, animowanych seriali, wpadających w ucho piosenek i ciekawych gier. Może być ono świetnym celem rodzinnego wypadu do kina dla najmłodszych fanów Disney Junior i ich opiekunów.

A o których animacjach mowa? Nie zabraknie między innymi Bluey, Ironmana, myszki Minnie, Kubusia Puchatka i SuperKotów!

Źrodło: Helios / informacja prasowa