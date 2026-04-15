"Spider-Man: Ponad multiwersum" na pierwszych fotosach prosto z CinemaConu 0

Podczas tegorocznego CinemaCon studio Sony Pictures Animation zaprezentowało pierwsze materiały z filmu "Spider-Man: Ponad multiwersum", czyli finałowej odsłony nagradzanej serii Spider-Verse.

Na zamkniętym pokazie zaprezentowano jedną ze scen, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Phil Lord, współtwórca serii, zapewnił, że trzecia część domknie historię w sposób satysfakcjonujący dla widzów, jednocześnie przywracając kluczowe postacie znane z poprzednich odsłon.

Fabuła ponownie koncentruje się na Milesie Moralesie, który po wydarzeniach z "Spider-Man: Poprzez multiwersum" mierzy się z konsekwencjami zdrady i rozpadem relacji z sojusznikami. Ścigany przez Spider Society, bohater trafia do najciemniejszych rejonów multiwersum, próbując odnaleźć drogę do domu i ochronić swoją rodzinę. Narracja ma skupić się na emocjonalnym dojrzewaniu postaci oraz próbie odbudowy utraconego zaufania.

Za reżyserię odpowiadają Bob Persichetti oraz Justin K. Thompson, natomiast scenariusz przygotowali Phil Lord, Christopher Miller i David Callaham na podstawie komiksów Marvel Comics.

Produkcja ma trafić do kin 18 czerwca 2027 roku.

Źrodło: United International Pictures