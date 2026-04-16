Ariana Grande wkracza do rodziny Fockerów. Pierwszy zwiastun "Focker In-Law" zaprezentowany na CinemaCon 0

Ariana Grande dołącza do jednej z najbardziej rozpoznawalnych komediowych franczyz XXI wieku. Podczas tegorocznego CinemaConu, Universal Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Focker In-Law, będącego kontynuacją cyklu zapoczątkowanego przez film "Poznaj mojego tatę".

Na ekranie siły ponownie łączą Ben Stiller i Robert De Niro, którzy powracają do swoich ikonicznych ról Grega Fockera i Jacka Byrnesa. Tym razem jednak fabuła koncentruje się na nowym pokoleniu – synu Grega, Henrym (Skyler Gisondo), oraz jego partnerce Olivii Jones, granej przez wspomnianą Grande.

Oto zwiastun:

Podczas prezentacji na scenie Ben Stiller żartobliwie określił siebie "nowym De Niro tej franczyzy", co chwilę później zostało skontrowane pojawieniem się Roberta De Niro. Aktor nie szczędził również pochwał pod adresem Grande, nazywając ją jedną z najzabawniejszych partnerek ekranowych, z jakimi miał okazję pracować.

Pierwsza część serii, czyli film "Poznaj mojego tatę", odniosła znaczący sukces komercyjny, osiągając ponad 330 mln dolarów wpływów na świecie i doczekała się dwóch kontynuacji.

Premiera filmu planowana jest na okres Święta Dziękczynienia 2026 roku.

Źrodło: Universal Pictures