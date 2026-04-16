"Street Fighter" z pierwszym zwiastunem! 1

W sieci zadebiutował pierwszy oficjalny zwiastun nowej kinowej adaptacji kultowej serii gier "Street Fighter". Za projekt odpowiadają Paramount Pictures oraz Legendary Pictures.

Akcja filmu została osadzona w 1993 roku i koncentruje się na relacji dwóch legendarnych wojowników – Ryu (Andrew Koji) oraz Kena Mastersa (Noah Centineo). Bohaterowie, pozostający w konflikcie, zostają wciągnięci w kolejny turniej World Warrior przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang). Z czasem okazuje się, że turniej jest jedynie fasadą dla znacznie poważniejszego spisku, który zmusi postacie do konfrontacji nie tylko ze sobą, ale i z własną przeszłością.

Za reżyserię odpowiada Kitao Sakurai, który według zapowiedzi stawia na dynamiczną akcję i wierne odwzorowanie elementów znanych z gier, takich jak charakterystyczne techniki walki czy rozpoznawalne postacie. Scenariusz napisali T.J. Fixman oraz sam Sakurai.

Jednym z bardziej nietypowych elementów zwiastuna jest wykorzystanie niepublikowanej wersji utworu "Ambitionz Az a Ridah" autorstwa Tupaca Shakura, pierwotnie przygotowanej dla Mike'a Tysona w latach 90.

Premiera kinowa "Street Fightera" została zaplanowana na 16 października 2026 roku.

Oto zwiastun oraz plakaty:

Źrodło: Paramount Pictures