Mel Brooks w specjalnym wideo zapowiada powrót "Kosmicznych jaj". Sequel z datą premiery i obsadą! 0

Ponad trzy dekady po premierze kultowej parodii science fiction, "Kosmiczne jaja" doczekają się kontynuacji. Podczas prezentacji Amazon MGM Studios na CinemaCon ogłoszono oficjalny tytuł filmu – "Spaceballs: The New One".

Informację przekazał sam Mel Brooks w specjalnym, wcześniej nagranym materiale wideo. Twórca oryginału powraca nie tylko jako producent, ale również jako członek obsady.

Oto wideo z Cinemaconu:

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo natomiast, że sequel połączy starą i nową obsadę. Na ekranie ponownie zobaczymy takich aktorów jak Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga czy George Wyner. Obok nich pojawią się nowe twarze, m.in. Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman oraz Anthony Carrigan, którzy wcielą się w zupełnie nowe, ale na razie nieujawnione postacie.

Za reżyserię odpowiada Josh Greenbaum, a scenariusz napisali Josh Gad wspólnie z duetem Dan Hernandez i Benji Samit.

Produkcja trafi do kin 23 kwietnia 2027 roku.