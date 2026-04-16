Węże 2026 rozdane! "Wygrani" to "Putin" i "Friz & Wersow"

Piętnasta edycja antynagród filmowych Węże dobiegła końca. Popkulturowa Akademia Wszystkiego wybrała najgorszych z najgorszych. Spośród filmów, które pojawiły się w 2025 roku to właśnie te wstrząsają najbardziej.

kadr z filmu "Putin"

Węże to takie odpowiedniki hollywoodzkich Złotych Malin. Nagrody rozdane zostały w czternastu kategoriach, w tym jednej nowej – najgorszy film influencerski. Większość statuetek zebrał film Patryka Vegi Putin i dokument o sekretnym ślubie pierwszej pary polskiego internetu Friza i Wersow – Friz & Wersow. Miłość w czasach online.

Poniżej pełna lista laureatów wraz z krótkim uzasadnieniem od członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego:

  • WIELKI WĄŻ:
    Putin (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega)
    Za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.
  • NAJGORSZA REŻYSERIA:
    Patryk Vega – "Putin​​​​​​​​​"
    Najczęściej nagradzany przez Węże twórca i w tym roku nie zawiódł. Ten film to godne ukoronowanie jego kariery.​​
  • NAJGORSZY SCENARIUSZ:
    Patryk Vega – "Putin"
    Ta fabuła to kolejny dowód, że Patryk Vegą już ostatecznie stracił wyczucie, co widzowie chcą oglądać. I całe szczęście.
  • NAJGORSZA ROLA MĘSKA:
    Karol "Friz" Wiśniewski – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
    Czasem najtrudniej jest zagrać wiarygodnie samego siebie.
  • NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:
    Weronika "Wersow" Sowa – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
    W walce o Węża pokonała wiele zawodowych aktorek. No, kto by się spodziewał?
  • NAJGORSZY DUET:
    Friz i Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
    Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. I szczera prośba – wracajcie do internetu.
  • WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:
    Tomasz Kot – "Kleks i wynalazek Filipa Golarza​​​​"
    Konsekwentnie, rok po roku. Nagroda za tę samą rolę w tej samej kategorii. Szanujemy.
  • NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:
    "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)
    Wydawało nam się, że bardziej niż w pierwszej części nie da się nie rozumieć intencji i ducha Jana Brzechwy. Tylko nam się wydawało.
  • NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:
    Putin w pielusze – "Putin​"
    Ta scena to piękny i wyrazisty dowód, że jeśli artysta próbuje w swoim dziele użyć ekskrementów to najbardziej sam się uświni.
  • EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:
    Putin – "Putin"
    ​Jeśli Patryk Vega naprawdę chciał nami wstrząsnąć filmem "Putin" to najbardziej udało mu się nieudolnością komputerowo poprawianego wizerunku prezydenta Rosji.
  • NAJGORSZY TELDYSK:
    "Na zawsze" Friz & Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
    Bo oni w tym filmie też śpiewają. Czy są jakieś muzyczne odpowiedniki Węży? Pytam dla kolegów z akademii Fryderyków.

Tegoroczna edycja Węży była wielkim pojedynkiem pomiędzy nadzwyczaj nieudaną biografią dyktatora i filmem, który sprzedawano jako dokument o ślubie i miłości. Ostatecznie zakończyło się remisem ze wskazaniem, bo jednak to dzieło Patryka Vegi dostało Wielkiego Węża.

Źrodło: facebook.com/nagrodyweze

