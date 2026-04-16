Węże 2026 rozdane! "Wygrani" to "Putin" i "Friz & Wersow"

Piętnasta edycja antynagród filmowych Węże dobiegła końca. Popkulturowa Akademia Wszystkiego wybrała najgorszych z najgorszych. Spośród filmów, które pojawiły się w 2025 roku to właśnie te wstrząsają najbardziej.

Wczytywanie... kadr z filmu "Putin"

Węże to takie odpowiedniki hollywoodzkich Złotych Malin. Nagrody rozdane zostały w czternastu kategoriach, w tym jednej nowej – najgorszy film influencerski. Większość statuetek zebrał film Patryka Vegi Putin i dokument o sekretnym ślubie pierwszej pary polskiego internetu Friza i Wersow – Friz & Wersow. Miłość w czasach online.

Poniżej pełna lista laureatów wraz z krótkim uzasadnieniem od członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego:

WIELKI WĄŻ:

Putin (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega)

(reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) Za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać. ​​​​ NAJGORSZA REŻYSERIA:

Patryk Vega – "Putin​​​​​​​​​"

Najczęściej nagradzany przez Węże twórca i w tym roku nie zawiódł. Ten film to godne ukoronowanie jego kariery.​​ ​​​​​​​​ NAJGORSZY SCENARIUSZ:

Patryk Vega – "Putin"

Ta fabuła to kolejny dowód, że Patryk Vegą już ostatecznie stracił wyczucie, co widzowie chcą oglądać. I całe szczęście.

NAJGORSZA ROLA MĘSKA:

Karol "Friz" Wiśniewski – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Czasem najtrudniej jest zagrać wiarygodnie samego siebie. ​​ NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:

Weronika "Wersow" Sowa – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

W walce o Węża pokonała wiele zawodowych aktorek. No, kto by się spodziewał? ​​​​​​​ NAJGORSZY DUET:

Friz i Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. I szczera prośba – wracajcie do internetu.

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:

Tomasz Kot – "Kleks i wynalazek Filipa Golarza​​​​"

Konsekwentnie, rok po roku. Nagroda za tę samą rolę w tej samej kategorii. Szanujemy.

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)

Wydawało nam się, że bardziej niż w pierwszej części nie da się nie rozumieć intencji i ducha Jana Brzechwy. Tylko nam się wydawało.

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)

Abordaż influencerów na kina w 2025 r. to jedno z ciekawszych wydarzeń socjologiczno-szołbiznesowych. Nie idźmy tą drogą.

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:

Putin w pielusze – "Putin​"

Ta scena to piękny i wyrazisty dowód, że jeśli artysta próbuje w swoim dziele użyć ekskrementów to najbardziej sam się uświni.

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:

Putin – "Putin"

​Jeśli Patryk Vega naprawdę chciał nami wstrząsnąć filmem "Putin" to najbardziej udało mu się nieudolnością komputerowo poprawianego wizerunku prezydenta Rosji.

NAJGORSZY TELDYSK:

"Na zawsze" Friz & Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Bo oni w tym filmie też śpiewają. Czy są jakieś muzyczne odpowiedniki Węży? Pytam dla kolegów z akademii Fryderyków.

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:

Freddy – Pudel nie z tej ziemi – org. "200% Wolf"​

A nie będziemy tego komentować. Pies im….

Tegoroczna edycja Węży była wielkim pojedynkiem pomiędzy nadzwyczaj nieudaną biografią dyktatora i filmem, który sprzedawano jako dokument o ślubie i miłości. Ostatecznie zakończyło się remisem ze wskazaniem, bo jednak to dzieło Patryka Vegi dostało Wielkiego Węża.

Źrodło: facebook.com/nagrodyweze