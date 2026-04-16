Węże 2026 rozdane! "Wygrani" to "Putin" i "Friz & Wersow"
Piętnasta edycja antynagród filmowych Węże dobiegła końca. Popkulturowa Akademia Wszystkiego wybrała najgorszych z najgorszych. Spośród filmów, które pojawiły się w 2025 roku to właśnie te wstrząsają najbardziej.
Węże to takie odpowiedniki hollywoodzkich Złotych Malin. Nagrody rozdane zostały w czternastu kategoriach, w tym jednej nowej – najgorszy film influencerski. Większość statuetek zebrał film Patryka Vegi Putin i dokument o sekretnym ślubie pierwszej pary polskiego internetu Friza i Wersow – Friz & Wersow. Miłość w czasach online.
Poniżej pełna lista laureatów wraz z krótkim uzasadnieniem od członków Popkulturowej Akademii Wszystkiego:
- WIELKI WĄŻ:
Putin (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega)
Za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.
- NAJGORSZA REŻYSERIA:
Patryk Vega – "Putin"
Najczęściej nagradzany przez Węże twórca i w tym roku nie zawiódł. Ten film to godne ukoronowanie jego kariery.
- NAJGORSZY SCENARIUSZ:
Patryk Vega – "Putin"
Ta fabuła to kolejny dowód, że Patryk Vegą już ostatecznie stracił wyczucie, co widzowie chcą oglądać. I całe szczęście.
- NAJGORSZA ROLA MĘSKA:
Karol "Friz" Wiśniewski – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
Czasem najtrudniej jest zagrać wiarygodnie samego siebie.
- NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:
Weronika "Wersow" Sowa – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
W walce o Węża pokonała wiele zawodowych aktorek. No, kto by się spodziewał?
- NAJGORSZY DUET:
Friz i Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. I szczera prośba – wracajcie do internetu.
- WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:
Tomasz Kot – "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
Konsekwentnie, rok po roku. Nagroda za tę samą rolę w tej samej kategorii. Szanujemy.
- NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:
"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)
Wydawało nam się, że bardziej niż w pierwszej części nie da się nie rozumieć intencji i ducha Jana Brzechwy. Tylko nam się wydawało.
- NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI
"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)
Abordaż influencerów na kina w 2025 r. to jedno z ciekawszych wydarzeń socjologiczno-szołbiznesowych. Nie idźmy tą drogą.
- NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:
Putin w pielusze – "Putin"
Ta scena to piękny i wyrazisty dowód, że jeśli artysta próbuje w swoim dziele użyć ekskrementów to najbardziej sam się uświni.
- EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:
Putin – "Putin"
Jeśli Patryk Vega naprawdę chciał nami wstrząsnąć filmem "Putin" to najbardziej udało mu się nieudolnością komputerowo poprawianego wizerunku prezydenta Rosji.
- NAJGORSZY PLAKAT:
Ja jestem Niepokalane Poczęcie (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak)
Szukając religijnych porównań – oto plakat, który ma w sobie moc jak spojrzenie na Sodomę. Śmy zastygliśmy i tak stoimy do dziś.
- NAJGORSZY TELDYSK:
"Na zawsze" Friz & Wersow – "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
Bo oni w tym filmie też śpiewają. Czy są jakieś muzyczne odpowiedniki Węży? Pytam dla kolegów z akademii Fryderyków.
- NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:
Freddy – Pudel nie z tej ziemi – org. "200% Wolf"
A nie będziemy tego komentować. Pies im….
Tegoroczna edycja Węży była wielkim pojedynkiem pomiędzy nadzwyczaj nieudaną biografią dyktatora i filmem, który sprzedawano jako dokument o ślubie i miłości. Ostatecznie zakończyło się remisem ze wskazaniem, bo jednak to dzieło Patryka Vegi dostało Wielkiego Węża.
Źrodło: facebook.com/nagrodyweze
