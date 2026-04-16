Ruszyły zdjęcia do 4. sezonu "Białego Lotosu"

HBO ogłosiło start zdjęć do kolejnego, czwartego już sezonu serialu Biały Lotos. Większość zdjęć powstanie na Lazurowym Wybrzeżu. Produkcja kręcona będzie w Cannes, St. Tropez, Monaco oraz w Paryżu.

W czwartym sezonie tego uwielbianego serialu widzowie będą mogli śledzić losy gości i pracowników jednego z francuskich kurortów wakacyjnych podczas tygodnia w którym odbywa się Festiwal Filmowy w Cannes.

W obsadzie nowej serii zobaczymy takich aktorów jak: Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul oraz Nadia Tereszkiewicz. Twórcą i reżyserem Białego Lotosu jest Mike White.

Hotele w których będzie rozgrywała się akcja nowego sezonu to Airelles Château de la Messardière jako White Lotus du Cap oraz Hôtel Martinez jako White Lotus Cannes.

Biały Lotos od lat przyciąga uwagę widzów i krytyków swoją satyryczną formą oraz bezkompromisowym spojrzeniem na uprzywilejowane elity. Po Hawajach (sezon 1), Sycylii (sezon 2) i Tajlandii (sezon 3), europejska odsłona zapowiada się jako kolejny krok w rozwoju tej nagradzanej produkcji.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl