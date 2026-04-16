Tylko Hity prezentują pierwszy polski zwiastun "Savage House", czarnej komedii osadzonej w XVIII wieku. W rolach głównych Claire Foy i Richard E. Grant.

Akcja Savage House rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii, na tle ogromnej epidemii ospy oraz powstania jakobickiego. To mroczna satyryczna opowieść o sir Chaunceyu Savage’u (Grant) i lady Savage (Foy) oraz ich ślepej pogoni za lepszym życiem. Pojedynki, dekadencja i rozlew krwi tworzą szaloną historię o klasach społecznych i władzy.

W głównej obsadzie znajdują się również Bel Powley oraz Jack Farthing. W pozostałych rolach zobaczymy Kilę Lord Cassidy, Richarda McCabe’a, Vicki Pepperdine oraz Pipa Torrensa . Zdjęcia do filmu były realizowane w Wielkiej Brytanii. Za kamerą stanął Peter Glanz. Jest on także autorem scenariusza. Glanz na swoim koncie ma m.in. komediodramat Bardzo długi tydzień, w którym podobnie jak przy Savage House, zebrał gwiazdorską obsadę.

Savage House wejdzie na ekrany polskich kin już 12 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity