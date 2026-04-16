"Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War" z pełnym zwiastunem. Premiera za miesiąc

Po teaserowym materiale zaprezentowanym miesiąc temu, przyszedł czas na pełny zwiastun kolejnej produkcji z Jackiem Ryanem w roli głównej. Amazon opublikował wideo promujące film Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, którego premiera odbędzie na Prime Video w drugiej połowie maja.

Film debiutuje po czterosezonowym serialu Amazon Prime Video, który miał premierę w 2018 roku, a zakończył się w 2023 roku.

Gdy analityk CIA Jack Ryan natrafia na podejrzaną serię przelewów bankowych, jego poszukiwania odpowiedzi wyciągają go z bezpiecznej pracy biurowej i katapultują w śmiertelną grę w kotka i myszkę po całej Europie i na Bliskim Wschodzie, z rosnącym szefem terrorystów przygotowującym się do masowego ataku na USA i ich sojuszników – głosi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W filmie pojawia się wielu powracających aktorów, w tym John Krasinski jako Jack Ryan, Wendell Pierce jako jego mentor James Greer, Michael Kelly jako enigmatyczny Mike November oraz Betty Gabriel jako dyrektor CIA Elizabeth Wright. Dołączają do nich Sienna Miller, Max Beesley, Douglas Hodge i JJ Feild.

Film Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War wyreżyserował Andrew Bernstein, który był producentem wykonawczym i reżyserem drugiego sezonu. Bernstein pracował na podstawie scenariusza napisanego przez Aarona Rabina i Krasinskiego. Zdjęcia powstawały w Dubaju.

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War zadebiutuje na Prime Video już 20 maja 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons