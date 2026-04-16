Zdominowany przez kobiety świat w zwiastunie komedii "Ladies First"

Netflix opublikował oficjalny zwiastun nadchodzącej komedii "Ladies First" z laureatami Złotych Globów Sachą Baronem Cohenem i Rosamund Pike w rolach głównych.

kadr z filmu "Ladies First"

Damien Sachs zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się strumień przypadkowych romansów. Gdy przygotowuje się do objęcia stanowiska CEO w wiodącej agencji reklamowej, jego życie wywraca się do góry nogami, gdy budzi się w najgorszym koszmarze: równoległym świecie zdominowanym przez kobiety. Tradycyjne role płciowe zostały odwrócone. W miejscach, gdzie Damien kiedyś rządził teraz czuje się upokorzony. Czy mężczyzna zmieni swoje seksistowskie poglądy i zreflektuje swoje zachowanie? – głosi oficjalny opis.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę komedii uzupełniają Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Richard E. Grant, Fiona Shaw, Weruche Opia, Kathryn Hunter, Kadiff Kirwan i Bill Paterson. Reżyserką filmu jest Thea Sharrock, która pracowała na podstawie scenariusza Natalie Krinsky, Cinco Paula i Katie Silberman. Jest to remake francuskiego filmu Eléonore Pourriat z 2018 roku Nie jestem łatwy.

Ladies First za platformie Netflix zadebiutuje 22 maja 2026 roku. To najnowszy projekt Cohena i Pike’a dla Netflixa, po tym, jak wystąpili odpowiednio w limitowanym serialu The Spy z 2019 roku oraz w czarnej komedii O wszystko zadam z 2020 roku.

Źrodło: Netflix, Comingsoon