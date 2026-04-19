Chucky wraca na ekrany! Jest reżyser i ważne zmiany w historii 0

Fani kultowej zabójczej lalki mają powody do radości — Chucky oficjalnie wraca do kin, a za nową odsłonę serii ponownie odpowie jej twórca, Don Mancini. Jak ujawniono w najnowszych doniesieniach, Mancini nie tylko napisze scenariusz, ale także wyreżyseruje nadchodzący film.

To będzie jego pierwszy pełnoprawny film kinowy z Chucky’m od czasu Kult laleczki Chucky z 2017 roku. Co szczególnie ważne dla fanów wieloletniej franczyzy, nowa produkcja ma pozostać częścią dotychczasowego uniwersum, zachowując ciągłość wydarzeń zarówno z poprzednich filmów, jak i trzysezonowego serialu Chucky emitowanego w latach 2021–2024.

Według branżowych źródeł twórcy chcą, aby nowy film był bardziej mroczny i przerażający, nawiązując klimatem do pierwszych części serii oraz Klątwy laleczki Chucky. Jednocześnie nie zabraknie charakterystycznego dla Chucky’ego czarnego humoru i ironicznego stylu, które od lat są znakiem rozpoznawczym tej postaci.

Wciąż nie ujawniono szczegółów fabuły ani obsady, jednak wiele wskazuje na to, że w filmie mogą powrócić dobrze znane twarze, takie jak Brad Dourif czy Jennifer Tilly. Mancini od lat pozostaje wierny współpracy z aktorami związanymi z serią, dlatego taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny.

Źrodło: Bloody-disgusting