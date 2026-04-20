"Rogue Trooper", pierwsza zapowiedź animacji opartej na popularnym komiksie 0

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź animowanego filmu science fiction Rogue Trooper opartego na komiksie o tym samym tytule słynnego brytyjskiego wydawnictwa 2000 AD.

Za projekt ten odpowiada Duncan Jones, mający na swoim koncie Moon i Warcraft: Początek. Główną rolę głosową otrzymał Aneurin Barnard. Wciela się on w postać numer 19, Genetycznego piechura, który staje się jedynym ocalałym z sił inwazji. Zdesperowany, by odnaleźć zdrajcę, który sprzedał jego i jego towarzyszy, superżołnierz przemierza świat w dość nietypowym towarzystwie. Osobowości trzech jego poległych członków drużyny zostały zapisane w jego broni, hełmie i plecaku.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

W obsadzie znajdują się także Hayley Atwell, Jack Lowden, Daryl McCormack, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Alice Lowe, Asa Butterfield oraz Sean Bean.

Jones zaadaptował scenariusz na podstawie komiksu współtworzonego przez rysownika Dave'a Gibbonsa i Gerry’ego Finley-Daya. Na razie nie mamy jeszcze żadnych informacji o potencjalnej dacie premiery. Końcówka zaprezentowanego teasera sugeruje, że animacja pojawi się "wkrótce".

Źrodło: Dark Horizons, Youtube