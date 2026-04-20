Kontrowersyjna "Specjalistka" od Apple TV jednak ujrzy światło dzienne

Jessica Chastain potwierdziła, że Apple TV jednak zdecydowało się na premierę kontrowersyjnego thrillera politycznego Specjalistka. Jego premiera ma odbyć się w tym roku.

We wrześniu ubiegłego roku program został przełożony na czas nieokreślony zaledwie trzy dni przed planowaną premierą. Decyzja ta była reakcją na zabójstwo konserwatywnego komentatora Charliego Kirka, który zginął z broni palnej w trakcie publicznego spotkania. Wypuszczenie zaraz po tym wydarzeniu Specjalistki uznano za nietakt, ponieważ w serialu znajdują się podobno sceny bombardowania budynku rządowego oraz wątek strzelającego do ludzi snajpera. Teraz po ponad pół roku najwidoczniej uznano już, że tamte emocje opadły i produkcja może ujrzeć światło dzienne.

W rozmowie z Variety w ten weekend podczas ceremonii wręczenia nagród Breakthrough Prize w Santa Monica, Chastain powiedziała, że los programu przeszedł od niepewności do niedalekiej przyszłości:

Wcześniej było tak: "Nie wiem, czy to zobaczymy", ale teraz mogę powiedzieć: "Zobaczymy to".

Według medialnych doniesień premiera planowana jest na lipiec. Streamer nie potwierdził jednak na razie tej informacji.

W serialu występują także Nnamdi Asomugha, James Badge Dale, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste i Pablo Schreiber.

Chastain wciela się w serialu w tajną śledczą, która infiltruje internetowe grupy nienawiści i obala je od środka – powstrzymując krajowych ekstremistów, zanim zdążą działać.

Źrodło: Dark Horizons