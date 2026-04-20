"Upiór" z komiksu Lee Falka otrzyma swój serial 0

Są plany na aktorski serial oparty na klasycznym komiksie Lee Falka "The Phantom" czyli "Upiór". Odpowie za niego Reginald Hudlin.

kadr z miniserialu "Upiór" od Syfy

Hudlin wyreżyseruje i wyprodukuje serial. Jest on na razie jedyną oficjalnie ogłoszoną osobą zaangażowaną w ten projekt.

Komiks Upiór opowiada o bohaterze w fioletowym garniturze, który mieszka w fikcyjnym afrykańskim kraju Bangalla. Upiór uważany jest za nieśmiertelnego, ale w rzeczywistości jest potomkiem dwudziestu poprzednich pokoleń, które przyjęły tę samą postać. To człowiek z krwi i kości, bez supermocy, który musi wykorzystywać swój spryt, reputację i atletyzm, by walczyć z rosnącą przestępczością. Nosi oczywiście charakterystyczny obcisły kostium, który później stał się wyznacznikiem superbohatera w komiksowym świecie.

Upiór może pochwalić się globalnym gronem czytelników przekraczającym 29 milionów, a jego kluczowe rynki międzynarodowe to Kraje Nordyckie, Australia i Nowa Zelandia, Brazylia, Wielka Brytania oraz Europa.

Dotychczas podjęto dwie próby przeniesienia tej postaci na ekran. Billy Zane zagrał w filmie kinowym z 1996 roku pt. Fantom, który okazał się klapą zarówno pod względem krytycznym, jak i komercyjnym. Następnie Syfy zrealizowało miniserial w 2009 roku z Ryanem Carnesem w roli głównej.

Źrodło: Dark Horizons