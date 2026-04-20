Morderczy hipopotam w zwiastunie survival horroru "Hungry"

Aura Entertainment ma coś dla miłośników typowego zwierzęcego survival horroru. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun filmu "Hungry". Projekt opowiada o krwiożerczym i brutalnym hipopotamie atakującym grupę turystów.

Hungry opowiada o turystach szukających wrażeń podczas rejsu statkiem rzecznym przez zdradliwe bagna Luizjany. Zwabieni z utartych szlaków obietnicą ekskluzywnej przygody, wkrótce muszą walczyć o przetrwanie z wygłodniałym hipopotamem czającym się pod mętnymi wodami bagien. Osadzony w tajemniczym i niebezpiecznym krajobrazie, film to napięty thriller o przetrwaniu i niemożliwej walce z jednym z najgroźniejszych drapieżników na Ziemi.

Wideo przedstawia grupę turystów na rejsie łodzią rzeczną, którzy pierwotnie mieli zobaczyć aligatory na wolności. Jednak sytuacja pogarsza się, gdy napotykają znacznie bardziej brutalne i śmiertelne stworzenie, które poluje na nich dla zabawy. Muszą współpracować, by znaleźć sposób na ucieczkę przed drapieżnikiem, zanim będzie za późno. Zwiastun podkreśla także krwawe i ekscytujące sceny filmu, ukazując brutalne ataki hipopotama.

Hungry został napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Nunna, który inspirował się dziecięcą grą Hungry Hungry Hippo. Ma on już na swoim koncie podobny projekt, tyle, że o rekinach – Żywa przynęta. W filmie występują Madison Davenport, Joaquim de Almeida, Olivia Bernstone, Tracey Bonner, Michel Curiel, Sam Coughlan oraz River Codack.

Film będzie dostępny na platformach cyfrowych od 23 czerwca 2026 roku.

