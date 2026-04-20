Zwiastun "Totalnej magii 2" - Sandra Bullock i Nicole Kidman powracają jako czarownice

Warner Bros. Pictures zaprezentowało zwiastun filmu Totalna magia 2. To długo oczekiwana kontynuacja komedii fantasy z 1998 roku Totalna magia. W rolach głównych powracają Sandra Bullock i Nicole Kidman.

Prawie trzydzieści lat później obie aktorki ponownie wcielają się w role sióstr czarownic Sally i Gillian Owens, które w oryginalnym filmie walczą z rodzinną klątwą, która eliminuje mężczyzn, w których się zakochają. W tej historii dołącza do nich Joey King, jako córka postaci granej przez Bullock, która odkrywa mroczne sekrety rodziny i własne mroczne moce, wpędzając rodzinę w kryzys.

Na pokładzie są także Maisie Williams, Xolo Maridueña i Lee Pace oraz powracający Stockard Channing jako ciotka Frances i Dianne Wiest jako ciotka Jet.

Oryginalny film oparty był na powieści Alice Hoffman. Sequel wyreżyserowała Susanne Bier pracując na podstawie scenariusza Akivy Goldsmana i Georgii Pritchett.

Totalna magia 2 wejdzie do polskich kin 11 września 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros.