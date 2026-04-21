"Gliniarze. Śląsk" - trwają zdjęcia do nowej kryminalnej produkcji Polsatu 0

Na fali sukcesu obchodzących już dziesięciolecie Gliniarzy powstaje produkcja fabularna, która stanowić będzie dodatkową pozycję programową w ofercie seriali kryminalnych Polsatu. Trwają już zdjęcia do produkcji zatytułowanej "Gliniarze. Śląsk". Kto wciela się w główne postacie? Kiedy premiera? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

"Gliniarze. Śląsk"

Dynamiczne śledztwa, autentyczne wyzwania w codziennej pracy policji i fascynujące wątki prywatne bohaterów – to wszystko w jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów Polski, a więc na Górnym Śląsku. Każdy odcinek przedstawia odrębną sprawę kryminalną, osadzoną w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadaniem doświadczonego zespołu policjantów jest zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i narkotykowej – tu liczy się doświadczenie, lokalne społeczności i umiejętność poruszania się w świecie prawa i… bezprawia.

W rolę komendanta i oficera Śląskiego Biura Policji wciela się Zbigniew Stryj, zaś surową, ale skuteczną prokuratorkę, ściśle współpracującą z katowickim oddziałem jednostki śledczej, gra Agnieszka Wagner. Postępowania operacyjne, pod nadzorem doświadczonego oficera ŚBP, prowadzą dwie pary najlepszych policjantów (w tych rolach Mateusz Goławski i Marek Chudziński oraz Adrianna Izydorczyk i Jakub Wróblewski) we współpracy z funkcjonariuszem wspierającym: policjantką (Marta Bartczak) lub policjantem (Damian Wasilewski). Zespół śledczy uzupełniają technicy, w których wcielają się Daniel Roman i Maciej Kaczor.

Zdjęcia ruszyły jesienią 2025 roku, ich koniec zaś zaplanowano na czerwiec 2026. Produkcja realizowana jest w miastach całej konurbacji, m. in. w: Katowicach, Siemianowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Tychach, Mikołowie, Świętochłowicach, Bytomiu, Mysłowicach czy Rudzie Śląskiej. Producentem wykonawczym jest firma Mascarat Media.

Premiera jesienią tego roku.

Źrodło: Polsat