Steven Caple Jr. potwierdzony jako reżyser "Jestem legendą 2"

Już w lipcu 2024 roku wskazywano, że reżyser filmów Transformers: Przebudzenie bestii i Creed II, Steven Caple Jr. jest proponowany na stanowisko reżysera kontynuacji Jestem legendą z 2007 roku. Teraz informacja ta została oficjalnie potwierdzona.

Projekt jest rozwijany od wielu lat. Siły przy jego realizacji od początku połączyli gwiazda oryginalnego filmu Will Smith oraz niedawny laureat Oscara Michael B. Jordan. Jako scenarzysta powrócił zaś Akiva Goldsman, który objął także funkcję producenta wykonawczego.

Teraz, podczas konferencji prasowej dotyczącej serialowego remake’u filmu Człowiek w ogniu od Netflixa, _Collider_ rozmawiał z Caple Jr. i filmowiec potwierdził, że oficjalnie współpracuje z I Am Legend 2 w Warner Bros., a także pracuje nad kilkoma projektami w Paramount. Niestety reżyser nie zdradził nic na temat jakichkolwiek dat. Nie wiemy na jakim etapie jest projekt, ani na kiedy planowane jest rozpoczęcie jego produkcji.

W opartym na powieści Richarda Mathesona z 1954 roku filmie Jestem legendą, Smith zagrał Roberta Neville’a, naukowca żyjącego w świecie, w którym straszna choroba przemieniła ludzi w stworzenia przypominające wampiry, pozostawiając go jednym z jedynych ocalałych na świecie.

Oczekuje się, że kontynuacja będzie podążać za alternatywnym zakończeniem filmu, które jest faktycznie bliższe oryginalnej historii Mathesona, gdzie Neville był tak naprawdę antagonistą eksperymentującym na zainfekowanych stworzeniach.

Film wyreżyserowany przez Francisa Lawrence'a był kasowym hitem, zarobił on na całym świecie 585 milionów dolarów.

Źrodło: Collider