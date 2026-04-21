Deadpool kończy z pracą solo. Ryan Reynolds zdradza przyszłość swojego bohatera

Po tym, jak Ryan Reynolds dzielił ekran z Wolverine’em Hugh Jackmana, aktor zasugerował, że przyszłe filmy z udziałem Deadpoola będą podobnymi współpracami. Tym samym prawdopodobnie nie zobaczymy już typowo solowego filmu z tym bohaterem.

kadr z filmu "Deadpool & Wolverine"

Deadpool & Wolverine Shawna Levy'ego zarobił ogromne 1,338 miliarda dolarów w globalnym box office, co sprawiło, że od razu zaczęto myśleć nad kolejną produkcją. Podczas wywiadu w ten weekend w Sunday TODAY z Willie Geistem, Reynolds zasugerował, że praktycznie skończył z graniem tej postaci w solowej formie.

Mam napisane już trochę materiału, ale nie sądzę, że umieszczę Deadpoola w centrum. Myślę, że to postać drugoplanowa. To facet, który świetnie radzi sobie w grupie powiedział aktor.

W dwóch pierwszych filmach Deadpool radził sobie sam, w Deadpool & Wolverine spokojna egzystencja Deadpoola załamuje się, gdy zostaje zrekrutowany do pomocy w ochronie multiwersum przez sadystyczną siostrą profesora Xaviera. Nadzieją w tej ryzykownej misji może być wariant Wolverine’a z innego wymairu, który już zawiódł swój własny świat.

Źrodło: Dark Horizons