"Straż wiejska" powraca! Zwiastun trzeciej odsłony tej komediowej serii 0

Searchlight zaprezentował pierwszy zwiastun Straży wiejskiej 3, najnowszej odsłony już 25-letniej serii komediowej od Broken Lizard Industries.

Wczytywanie... kadr z filmu "Straż wiejska 3"

Kiedy szalenie przesadzone indyjskie zaręczyny Farvy z siostrą Thorny’ego przeradzają się w chaos, Super Troopers muszą radzić sobie z intrygami Thorny’ego, który chce zniweczyć ten związek, a jednocześnie próbować rozbić nową, niebezpieczną siatkę handlarzy narkotyków – wszystko po to, by uratować sytuację, a może nawet sam ślub – głosi oficjalny opis.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Powraca stała ekipa w tym Jay Chandrasekhar jako porucznik Arcot 'Thorny' Ramathorn, Paul Soter jako żołnierz Carl Foster, Steve Lemme jako żołnierz MacIntyre 'Mac' Womack, Erik Stolhanske jako żołnierz Robbie 'Rabbit' Roto, Kevin Heffernan jako żołnierz Rodney 'Rod' Farva oraz Brian Cox jako kapitan John O’Hagen.

Dołączyli do nich Marisa Coughlan, Nat Faxon, Chace Crawford, Andrew Dismukes, Hannah Simone, Iqbal Theba, Sakina Jaffrey, Jon Rudnitsky i Lisa Gilroy. Jay Chandrasekhar powraca jako scenarzysta i reżyser filmu.

Pierwszy film miał premierę w 2001 roku i zarobił 23,2 miliona dolarów – co było wówczas klapą, ale stał się kultowym hitem na nośnikach DVD. Kontynuacja z 2018 roku zarobiła 32 miliony dolarów, ale otrzymała słabsze recenzje.

Straż wiejska 3 wejdzie do kin 7 sierpnia 2026 roku.

Dla przypomnienia fabuła pierwszej części:

Pięciu dzielnych "strażników wiejskich" sieje postrach wśród nietrzeźwych kierowców, handlarzy narkotyków i wszystkich tych, którzy odważą się złamać prawo. Uwielbiają radiowozy, mundury, odznaki, pistolety, kajdanki, syreny i… dmuchane lale . Gdy dowiadują się, że władze stanowe postanowiły zlikwidować ich oddział, jest to dla nich straszny cios. Zrobią wszystko, aby zapobiec nieszczęściu. Wypowiadają wojnę policji i lokalnym władzom… Muszą rozwiązać zagadkę zbrodni, ocalić swój oddział i przechytrzyć policję!

Źrodło: Searchlight Pictures, Dark Horizons