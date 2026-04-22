Polski film powalczy o Złotą Palmę dla najlepszego krótkiego metrażu!

Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka będzie miał swoją światową premierę w Konkursie Krótkich Metraży 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Akcja Spiritus Sanctus rozgrywa się w czerwcu 1999 roku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Bogdan, pragnący zdobyć alkohol na pięćdziesiąte urodziny żony, trafia na najgorszy możliwy moment – dzień papieskiej wizyty i wprowadzoną z tej okazji prohibicję. Zwykła wyprawa do sklepu szybko zamienia się w metafizyczną odyseję pełną absurdalnych zdarzeń, dziwnych spotkań i kuriozalnych przeszkód. Z każdym krokiem coraz mniej wiadomo, czy chodzi jeszcze o wódkę, czy już o coś znacznie większego…

Udział w Cannes wyznacza jak dotąd najważniejszy moment w karierze Michała Toczka, absolwenta reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi, i sytuuje go wśród najciekawszych twórców młodego pokolenia. Jego wcześniejsze filmy krótkometrażowe zdobyły ponad 60 nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalach w Krakowie, Palm Springs, Brukseli i Gdyni.

W głównej roli reżyser obsadził znanego z wyrazistych kreacji Sebastiana Stankiewicza. Na ekranie partnerują mu Iza Dąbrowska, Artur Paczesny, Oskar Stoczyński, Klara Bielawka, Marcin Sztabiński oraz Albert Osik.

Źrodło: pisf