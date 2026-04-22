"Kurozając i Świątynia Świstaka" wkracza do kin. Zobacz pełen akcji zwiastun

Nadchodzi pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i odwadze bycia sobą. I nie zapominając, o wyprawie, której nie powstydziłby się sam Indiana Jones! M2 Films prezentuje polski zwiastun animacji Kurozając i Świątynia Świstaka.

Przekształciwszy swoją odmienność w siłę, Hopper eksploruje świat z Meg, utalentowaną w sztukach walki skunksicą, i Archiem, sarkastycznym żółwiem. Gdy wyjątkowy pół kurczak, pół zając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej Świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi.

W polskiej wersji językowej głosu głównym bohaterom użyczyli m.in. Karol Jankiewicz, Martyna Byczkowska, Artur Barciś oraz szalony duet z hitowej serii "Pieprzyć Mickiewicza" – Krystian Embradora i Igor Pawłowski.

Kurozając i świątynia Świstaka wejdzie do polskich kin 15 maja 2026 roku. Jest to kontynuacja filmu z 2022 roku Kurozając i zagadka Chomika Ciemności dostępnego w stałej ofercie na Prime Video.

