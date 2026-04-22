Mroczna zapowiedź filmu "Robin Hood: Koniec legendy"
A24 na niecałe dwa miesiące przed premierą prezentuje drugi zwiastun filmu Robin Hood: koniec legendy. Nadchodzi najmroczniejsza i najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym banicie. W sędziwego Robin Hooda wciela się Hugh Jackman.
W historii tej starsza wersja tytułowego bohatera zmaga się z przeszłością po życiu pełnym przestępczości i morderstwa. Fabuła skupia się na podstarzałej wersji tytułowego bohatera, który u schyłku życia mierzy się z konsekwencjami swoich dawnych czynów, czyli lat przemocy, zbrodni i moralnych kompromisów. Robin Hood ukazany jest tu jako samotnik, fizycznie i psychicznie wyniszczony, który po odniesieniu ciężkich obrażeń trafia pod opiekę tajemniczej kobiety oferującej mu możliwość odkupienia. Jej córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Robin stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.
Poniżej wspomniany zwiastun:
W rolach głównych występują Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett i Noah Jupe. Film napisał i wyreżyserował Michael Sarnoski, twórca cenionego dramatu Świnia. Funkcję producentów objęli zaś Aaron Ryder, Andrew Swett i Alexander Black.
Kinowa premiera filmu Robin Hood: koniec legendy już 19 czerwca 2026 roku.
Źrodło: A24
Komentarze 0