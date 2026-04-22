"Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" z pierwszym zwiastunem! 0

Ketchup Entertainment ujawniło pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego filmu Looney Tunes Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota. Obraz ten miał w ogóle nie ujrzeć światła dziennego po tym, jak Warner Bros. Discovery go skasowało postanawiając odliczyć go sobie od podatku.

kadr z filmu :Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"

Film ten jest hybrydą filmu aktorskiego z animacją komputerową. Wiluś E. Kojot, który po tym, jak produkty Acme zbyt wiele razy zawiodły go w uporczywej pogoni za Strusiem Pędziwiatrem, postanawia zatrudnić prawnika od billboardów Kevina Avery, by ten pozwał korporację Acme. Zapowiada się więc prawna batalia stulecia.

Will Forte, John Cena, Lana Condor, P.J. Byrne, Tone Bell, Martha Kelly i Luis Guzmán występują w rolach głównych. Reżyserem jest Dave Green, a scenariusz napisał Samy Burch. James Gunn i Chris deFaria są producentami.

Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota wejdzie do kin 28 sierpnia 2026 roku.

Źrodło: Youtube