"Clayface" jako body horror? Pierwszy zwiastun filmu z uniwersum DC

Warner Bros. Pictures i DC Studios zaprezentowały pierwszą teaserową zapowiedź filmu Clayface opartego na jednym z najbardziej znanych przeciwników Batmana w uniwersum DC.

Film napisany został przez cenionego w Hollywood autora kina grozy Mike’a Flanagana i Hosseina Aminiego. Ci częściowo inspirowali się dwuczęściowym odcinkiem "Batman: The Animated Series" z lat 90. zatytułowanym "Feat of Clay".

Obraz ten zapowiadany jest jako thriller z elementem body horroru. W tytułowej roli występuje Tom Rhys Harries jako Matt Hagen/Clayface, a w rolach drugoplanowych zobaczymy Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik i Eddie Marsan.

Historia ukazana w filmie Clayface opowiada o aktorze imieniem Matt Hagen, który został oszpecony w wypadku samochodowym. Mężczyzna jako pomoc otrzymuje zapas eksperymentalnego kremu do twarzy, który pozwala mu na krótkie chwile przekształcać twarz w dowolny sposób. Ostatecznie mutuje w potwora potrafiącego dowolnie zmieniać kształt. Mężczyzna stracił swoją karierę, tożsamość i człowieczeństwo. Kierowany pragnieniem zemsty nie cofnie się teraz przed niczym.

Reżyserem filmu jest James Watkins. To on stoi za kamerą udanego horroru Nie mów zła. Budżet filmu wyniósł około 40 milionów dolarów. Jego kinowa premiera zaplanowana jest na 23 października 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros., Dark Horizons