"Ekipa zwierzaków" - zwiastun animowanej komedii najeżonej przygodami

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, czy wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Czasem trzeba wybrać się w szaloną podróż, by sprawdzić, które z tych powiedzonek jest prawdziwe. To właśnie zrobią bohaterowie animacji Ekipa zwierzaków. Monolith Films prezentuje zwiastun filmu wprost z Luksemburgu.

kadr z animacji "Ekipa zwierzaków"

Oto para uroczo niedobranych bohaterów: żądny wrażeń królik Waldi i ciekawa świata jeżyczka Hela ruszają na niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu przygód, przyjaciół, a także smoków do pokonania i księżniczek do ocalenia. Po drodze spotykają kocicę, krokodyla, lisa i zgraję bojowych szczurków.

Królik Waldi to stateczny mąż i ojciec gromadki 53 dzieci, który po cichu marzy o wielkiej przygodzie. Gdy ratując na drodze małą jeżyczkę Helę doznaje kontuzji głowy, zaczyna wierzyć, że jest hrabią Farmazonem, pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań, porzuca rodzinne strony, by walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. U jego boku zaś kroczy Hela, która czuje się w obowiązku pilnować, by Waldi do reszty nie sfiksował i nie wpakował się w jakieś tarapaty. Ku jej zaskoczeniu okaże się, że istotnie pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego Farmazona, a jeden krokodyl do złudzenia przypominający smoka sieje postrach w pobliskim miasteczku. Waldi i Hela rzucają się w wir przygody.

Za reżyserię Ekipy zwierzaków odpowiada Caroline Origer. Scenariusz napisali David Freedman i Jules de Jongh.

Kinowa premiera animacji 24 lipca 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films