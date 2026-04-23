Nowa, międzynarodowa zapowiedź "Władcy Wszechświata" 0

Amazon MGM Studios zaprezentowało międzynarodowy zwiastun nadchodzącego filmu aktorskiego Władcy wszechświata. Produkcja ta przywróci kultową serię na kinowy ekran. Premiera już w czerwcu.

Film opowiada historię 10-letniego księcia Adama, który rozbił się na Ziemi w statku kosmicznym i został oddzielony od swojego magicznego Miecza Mocy – jedynego połączenia z jego domem na Eterni. Po wyśledzeniu go prawie dwie dekady później książę Adam zostaje zabrany z powrotem w kosmos, aby bronić swojej rodzinnej planety przed złymi siłami Szkieletora. Aby jednak pokonać tak potężnego złoczyńcę, książę Adam będzie musiał najpierw odkryć tajemnice swojej przeszłości i stać się He-Manem: najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie!

Obsada tej aktorskiej produkcji prezentuje się znakomicie. W głównej roli zobaczymy Nicholasa Galitzine, a w Szkieletora wciela się Jared Leto. W filmie występują także Idris Elba jako Man-At-Arms, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie, Kristen Wiig, Morena Baccarin, Charlotte Riley, Hafthor Bjornsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson oraz Christian Vunipola.

Obraz wyreżyserował Travis Knight pracując na scenariuszu Chrisa Butlera. Film Władcy wszechświata wejdzie do kin już 5 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons