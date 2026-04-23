Zwiastun horroru "Leviticus". Nawracanie nie zawsze jest dobrem

NEON zaprezentował oficjalny zwiastun australijskiego horroru Leviticus. Swoją światową premierę miał on w styczniu tego roku na Sundance. Pojawił się również na kilku innych festiwalach. Wszędzie spotkał się z pozytywnym odbiorem.

kadr z filmu "Leviticus"

Historia opowiada o dwóch nastoletnich chłopcach mieszkających w konserwatywnej chrześcijańskiej społeczności w regionalnej Wiktorii. Naim i Ryan są młodymi osobami queer, którzy darzą się głębszym uczuciem. Robią małe kroki do przodu i do tyłu, nie wiedząc, na ile mogą sobie pozwolić. Ta niepewność nie trwa jednak długo, ponieważ zostają zdemaskowani, a za ten stan rzeczy odpowiadają złe decyzje Naima oraz intrygi jego matki. Reakcja jest natychmiastowa i zorganizowana: ma się odbyć magiczny chrześcijański rytuał, przedstawiany jako akt troski, którego celem jest "skorygowanie" ich drogi. Wywołuje to koszmar. Obrzęd uwalnia brutalną istotę, która terroryzuje miasteczko, a co gorsza potrafi ona przybrać formę tego czego ktoś najbardziej pragnie, a w przypadku młodych głównych bohaterów, pragną oni najbardziej siebie nawzajem.

W obsadzie horroru znajdują się Joe Bird, Stacy Clausen, Ewen Leslie, Nicholas Hope, Jeremy Blewitt, David McKenzie, Edwina Wren, Mia Wasikowska i Rose Flanagan. Film napisał i wyreżyserował Adrian Chiarella.

Leviticus do amerykańskich kin wejdzie 19 czerwca 2026 roku. Jego polska data premiery jest jeszcze nie znana.

Źrodło: Neon, Dark Horizons