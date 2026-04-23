Quiver Distribution prezentuje oficjalny zwiastun The Birthday Party. To dramat z nominowanym do Oscara Willemem Dafoe w roli głównej.

Akcja filmu toczy się pod koniec lat 70. Gdzieś na Morzu Śródziemnym, Marcos Timoleon, potentat finansowy, organizuje wystawne, ekstrawaganckie przyjęcie urodzinowe dla Sofii na swojej ekskluzywnej prywatnej wyspie. Przyjęcie to doskonały pretekst dla różnych osób z jego życia, by zwrócić się do niego z własnymi planami. Marcos, który jest przyzwyczajony do bezwzględnego kontrolowania wszystkiego i wszystkich wokół za wszelką cenę, potajemnie podjął ważną decyzję za plecami córki. Sofia zaś przyjechała na przyjęcie, by podzielić się własną ważną wiadomością. Gdy goście zaczynają napływać i zapada zmrok, przyjęcie staje się coraz bardziej hałaśliwe i dekadenckie, a nieuniknione starcie między Marcosem a Sofią osiąga rozdzierający kulminacyjny moment.

Zwiastun przedstawia Dafoe jako multimilionera, który organizuje wystawną imprezę z okazji urodzin ukochanej córki. Podczas tego wydarzenia powoli traci kontrolę nad tym, co jest dobre, a co złe, próbując kontrolować życie ludzi wokół siebie. Materiał podkreśla także skomplikowaną więź między ojcem a córką, która jest jedyną dziedziczką jego imperium. Zdradza, jak jego egoistyczne decyzje ostatecznie doprowadzą do rozdzierającej serca konfrontacji z córką.

The Birthday Party wyreżyserował Miguel Angel Jiménez, który współtworzył scenariusz wraz z Giorgosem Karnavasem. Film oparty jest na powieści Panosa Karnezisa z 2007 roku o tym samym tytule. W obsadzie znajdują się także Vic Carmen Sonne, Emma Suárez, Joe Cole, Carlos Cuevas, Christos Stergioglou i Francesc Garrido.

Dramat zadebiutuje w amerykańskich kinach 5 czerwca 2026 roku. Trafi też na wybrane platformy cyfrowe. O jego polskiej premierze na razie nic nie wiadomo.

Źrodło: Quiver Distribution, ComingSoon