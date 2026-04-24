Zmysłowa opowieść o obsesji, która przekracza granice fikcji - zwiastun dramatu "Historie równoległe" Farhadiego

Jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów, Asghar Farhadi, dwukrotny laureat Oscara za Rozstanie i Klienta, powraca z nowym, elektryzującym projektem. "Historie równoległe" to wirtuozersko poprowadzona historia miłosnego trójkąta, który staje się obsesją znakomitej pisarki. Zadebiutował pierwszy polski zwiastun tego dramatu.

Wczytywanie... kadr z filmu "Historie równoległe"

Historie równoległe to międzynarodowe przedsięwzięcie z udziałem kinematografii z Francji, Włoch i Belgii, które ma ważne polskie akcenty. Po pierwsze inspirowane jest szóstą częścią słynnego "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego, a po drugie – jego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, z którym Kieślowski stworzył swoje najgłośniejsze filmy.

O czym opowie film?

W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylvie zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękna przyjaciółkę. Kiedy Sylvie zatrudnia do pomocy w codziennych obowiązkach młodego Adama, nie spodziewa się, że wkroczy on tak zdecydowanie w życie jej i obserwowanych przez nią braci. Adam spróbuje przekroczyć niebezpieczną granicę między fikcją kreowaną przez Sylvie, a rzeczywistością rodzącego się na ich oczach miłosnego trójkąta.

Poniżej wspomniany zwiastun:

A tak prezentuje się polski plakat promujący film:

Wczytywanie...

W rolach głównych występują Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira, Catherine Deneuve, Adam Bessa i Pierre Niney.

Historie równoległe zostały zakwalifikowane do konkursu głównego tegorocznego 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Premiera filmu w polskich kinach w tym roku. Dokładna data zostanie dopiero podana przez Monolith Films, prawdopodobnie po debiucie w Cannes.

Źrodło: Monolith Films