Serial Netflix z serii o Scooby-Doo z oficjalnym tytułem i pierwszym zdjęciem! 0

Produkcja serialu o słynnej ekipie detektywów znanych z produkcji "Scooby-Doo" realizowana dla platformy Netflix weszła już w fazę produkcji. W Atlancie rozpoczęły się zdjęcia do tego aktorskiego projektu. Z tej okazji streamer opublikował pierwszą oficjalną fotografię ukazującą główną obsadę oraz ujawnił tytuł serialu.

kadr z filmu "Scooby-Doo!"

Zamówienie złożone zostało na ośmioodcinkowy serial, który zadebiutuje jako Scooby-Doo: Origins. Ukaże on Nam początki ekipy Mystery Inc., a dokładnie ich pierwsze poznanie i ich pierwszą nawiedzoną sprawę, która wszystko zapoczątkowała.

Podczas letniego obozu starzy przyjaciele Shaggy i Daphne zostają uwikłani w przejmującą zagadkę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Razem z pragmatyczną i uczoną miejscową Velmą oraz dziwnym, ale przystojnym nowym chłopakiem, Freddym, postanawiają rozwiązać sprawę, która wciąga ich wszystkich w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów – czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.

Maxwell Jenkins gra Freda, McKenna Grace – Daphne, Abby Ryder Fortson – Velmę, a Tanner Hagen – Shaggy’ego. Obsadę uzupełnia Paul Walter Hauser.

Poniżej możecie zobaczyć ich jak prezentować będą się w serialu w swoich rolach:

Serial tworzą Josh Appelbaum i Scott Rosenberg wraz z producentem wykonawczym Gregiem Berlantim.

Premiera serialu planowana jest na 2027 rok.

Źrodło: Netflix