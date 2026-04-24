Kwartet złoczyńców w nowej zapowiedzi serialu "Spider-Noir"

Amazon udostępnił nowy zwiastun aktorskiego serialu Spider-Noir, który skupia się na czterech głównych antagonistach produkcji. Projekt już za miesiąc trafi na platformę Prime Video.

Wczytywanie... kadr z serialu "Spider-Noir"

Poznaj kwartet złoczyńców, są to: Silvermane, w którego wciela się Brendan Gleeson, Sandman, w tej roli Jack Huston, Tombstone, którego portretuje Abraham Popoola i Megawatt Andrew Lewisa Caldwella.

Spider-Noir to serial aktorski oparty na komiksie Marvela "Spider-Man Noir". Opowiada on historię starzejącego się pechowego prywatnego detektywa (w tej roli Nicolas Cage) w Nowym Jorku lat 30., który musi zmierzyć się ze swoim dawnym życiem jako jedyny i niepowtarzalny superbohater miasta. Kiedyś Ben Reilly był superbohaterem znanym jako Pająk. Po osobistej tragedii odszedł od swojego bohaterskiego alter ego. Tylko niezwykła sprawa może wezwać tego pechowego prywatnego detektywa, by porzucił udawanie zwykłego człowieka i założył maskę z powrotem. Taka właśnie nadeszła. Reilly zbada pewną tajemnicę, a wszystko to w stylu noir.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz Cage’a, w obsadzie w stałych rolach znaleźli się Lamorne Morris, Li Jun Li i Karen Rodriguez. Na ekranie zobaczymy także: Lukasa Haasa, Camerona Brittona, Cary'ego Christophera, Michaela Kostroffa, Scotta MacArthura i Kaia Castera. Showrunnerami serii są Oren Uziel i Steve Lightfoot. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Harry Bradbeer, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.

Sony Pictures Television produkuje serię, która będzie dostępna zarówno w czerni i bieli, jak i w kolorze. Spider-Noir na Prime Video zadebiutuje 27 maja 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons