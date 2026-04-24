"Pokolenie V" anulowane. Drugi sezon będzie ostatnim

Serial ze świata The Boys – Pokolenie V otrzymał fatalną aktualizację, która z pewnością rozczaruje fanów serii. Drugi sezon wyemitowany jesienią ubiegłego roku okazuje się być finałowym.

Jaz Sinclair, kadr z serialu "Pokolenie V"

Amazon podjął decyzję o skasowaniu serialu. Oficjalne powody tego postanowienia nie zostały ujawnione.

Twórcy serialu Craig Rosenberg, Evan Goldberg i Eric Kripke uspokającą widzów, twierdząc, że bohaterowie z Pokolenia V nie znikną. Ich historia jest rozwijana w piątym sezonie The Boys, który obecnie jest na etapie emisji.

Chociaż chcielibyśmy kontynuować tą historie w kolejnym sezonie na uniwersytecie Godolkin, jesteśmy zmuszeni do kontynuowania historii postaci z "Pokolenia V" w piątym sezonie "The Boys" oraz innych projektach tego uniwersum, które są w planach. Zobaczycie ich więc ponownie oświadczyli Kripke i Goldberg.

Pokolenie V miał premierę na Prime Video we wrześniu 2023 roku. Pełniąc rolę spin-offu The Boys, serial luźno opiera się na komiksowej historii "We Gotta Go Now" autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. W rolach głównych wystąpili Jaz Sinclair jako Marie Moreau, Lizze Broadway jako Emma Meyer i Maddie Phillips jako Cate Dunlap.

Na horyzoncie są kolejne projekty związane z The Boys. Prequel zatytułowany Vought Rising ma mieć premierę w 2027 roku. W tym serialu Jensen Ackles i Aya Cash powrócą do ról Soldier Boya i Stormfront. Dodatkowo, w listopadzie 2023 roku ogłoszono kolejny spin-off zatytułowany The Boys: Mexico. O tym projekcie na razie jednak wiadomo nie wiele.

Pokolenie V to serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów.

