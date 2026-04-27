Powstaje nowy serial "Genialna M." we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat

SkyShowtime oraz Telewizja Polsat ogłosiły właśnie rozpoczęcie zdjęć do nowego serialu komediowo-kryminalnego "Genialna M.", nad którym wspólnie pracują. W roli tytułowej wystąpi Agnieszka Dygant.

Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z Edwardem Miszczakiem i jego zespołem w Telewizji Polsat przy realizacji polskiej wersji tego przebojowego formatu, który sam uwielbiam od lat. Genialna M. łączy dwa gatunki, które nasi widzowie kochają – komedię i kryminał – dzięki czemu produkcja doskonale wpisuje się w naszą stale poszerzaną ofertę seriali oryginalnych. Polska pozostaje dla SkyShowtime niezwykle ważnym rynkiem, dlatego konsekwentnie inwestujemy w projekty o wysokiej jakości artystycznej, współpracując z zaufanymi partnerami oraz wybitnymi twórcami, takimi jak Olga Chajdas i Agnieszka Dygant, z którymi mamy przyjemność pracować przy Genialnej M. Dzięki temu możemy z powodzeniem opowiadać autentyczne historie, które są bliskie naszej widowni.

powiedział Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime

Serial oparty jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel" stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane’a Carrie i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Produkcja została zrealizowana przez Septembre Productions i Itinéraire Productions oraz jest licencjonowana przez Studio TF1. Serial zadebiutował we Francji w 2019 roku i szybko zdobył ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi.

W Polsacie konsekwentnie stawiamy na projekty, które łączą wysoką jakość z emocjami i dobrą rozrywką, a Genialna M. idealnie wpisuje się w tę strategię. To serial, który ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i bardzo atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem. Tego typu produkcje widzowie po prostu kochają. Ogromnym atutem jest także obsada, z której obecnie zdradzamy tylko główną bohaterkę. Agnieszka Dygant gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo, które przyciągają przed telewizory. Cieszę się, że realizujemy ten projekt wspólnie ze SkyShowtime. To partner, z którym patrzymy na rynek w podobny sposób: ambitnie, ale przede wszystkim z myślą o widzu. Jestem przekonany, że Genialna M. będzie jedną z tych produkcji, które szybko zdobędą dużą popularność i zostaną z widzami na dłużej. I bardzo się cieszę, że serial jest grany w moim ukochanym mieście Bielsko-Biała.

podkreśla Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa