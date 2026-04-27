Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nagrodzone w Cannes "Młode matki" braci Dardenne w maju trafią do polskich kin 0

Wielokrotnie nagradzani reżyserzy Jean-Pierre i Luc Dardenne, znani z poruszających dramatów skupionych na marginalizowanych członkach społeczeństwa, powracają ze swoim najnowszym, wybitnie angażującym filmem "Młode matki". Obraz, który zdobył nagrodę za Najlepszy Scenariusz na MFF w Cannes w 2025 roku, oraz Nagrodę Jury Ekumenicznego.

Wczytywanie...

W sieci jest polski zwiastun filmu. Można go zobaczyć poniżej.

W swoim najnowszym filmie belgijscy reżyserzy z czułością eksplorują nadzieje i wrażliwości pięciu młodych kobiet – Jessiki, Perli, Julie, Ariane i Naïmy – które wspólnie zamieszkują nowoczesny dom opieki dla młodych matek w Liège. Film, będący efektem obserwacji prawdziwej placówki tego rodzaju, w mistrzowski sposób ukazuje wstrząsy związane z macierzyństwem i kruchość ludzkiego życia.

Każda z bohaterek boryka się z odmienną sytuacją życiową: Jessica pragnie akceptacji własnej matki, Perla liczy, że dziecko zbliży do niej jej chłopaka, Julie, wychodząca z nałogu, widzi jaśniejszą przyszłość u boku narzeczonego, natomiast Ariane czuje się rozpaczliwie nieprzygotowana na czekające ją wyzwania. Z kolei samotna matka Naïma ma nadzieję naprawić relacje z rodziną, która jej nie akceptuje.

Krytycy okrzyknęli "Młode matki" „Najbardziej przekonującym filmem braci Dardenne!”, podkreślając ogromną siłę młodej, w dużej mierze nieznanej obsady, która sprawia, że widzowie nie mogą oderwać wzroku od obrazu „dzieci wychowujących dzieci”.

W kinach od 22 maja.

Źrodło: Aurora Films / Informacja prasowa