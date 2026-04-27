Biografia Michaela Jacksona z potężnym otwarciem. Lionsgate świętuje sukces 0

Biograficzny film "Michael" zaliczył imponujące otwarcie w światowym box office, osiągając 217,4 mln dolarów podczas premierowego weekendu. Produkcja Lionsgate zarobiła 97 mln dolarów na rynku amerykańskim oraz dodatkowe 120,4 mln dolarów za granicą, notując tym samym jedno z najmocniejszych otwarć 2026 roku.

To drugi najlepszy debiut w USA w tym roku. Lepszy wynik osiągnęło jedynie "Super Mario Galaxy Film", które podczas premiery zgromadziło 131 mln dolarów. "Michael" wyprzedził natomiast "Projekt Hail Mary", które startowało z pułapu 80 mln dolarów.

Film zanotował również najlepszy dzień otwarcia w USA w tym roku. Piątkowe wpływy, uwzględniające pokazy przedpremierowe, wyniosły 40 mln dolarów. Dla Lionsgate to z kolei najlepszy start od dekady. Produkcja może pochwalić się także solidnym odbiorem widzów, bowiem CinemaScore przyznało jej ocenę A-.

Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się inne głośne premiery i holdovery, czyli filmy, które swoją premierę miały wcześniej. "Super Mario Galaxy Film" zajęło drugie miejsce z wynikiem 20,5 mln dolarów, a "Projekt Hail Mary" uplasowało się na trzeciej pozycji z 12,1 mln.

"Mumia: Film Lee Cronina" zanotowało wyraźny spadek w drugi weekend. Film stracił 59% wpływów, kończąc weekend z wynikiem 5,6 mln dolarów. Łącznie produkcja grozy zarobiła w amerykańskich kinach około 23,3 mln dolarów.

Na piątej pozycji weekend zamknął film "Drama", dokładając 2,6 mln dolarów.

Źrodło: Deadline