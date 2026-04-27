HBO podało datę premiery 3. sezonu serialu "Ród smoka"

HBO długo zwlekało z podaniem daty premiery przedostatniego sezonu serialu Ród smoka. Informacja ta jednak w końcu się pojawiła. Trzeci sezon zadebiutuje w serwisie HBO Max już 22 czerwca.

Nowy sezon składa się z ośmiu odcinków, które będą premierowane na platformie co tydzień. Wielki finał tego sezonu został zaplanowany na 10 sierpnia.

Zobaczcie nową zapowiedź:

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Ród smoka opowiada historię rodu Targaryenów.

Dynastia Targaryenów jest u szczytu potęgi z ponad piętnastoma smokami pod swoim jarzmem. Król Viserys zrywa z wielowiekową tradycją, mianując swoją córkę – Rhaenyrę – dziedziczką Żelaznego Tronu. Kiedy jednak rodzi się syn władcy, dwór jest zszokowany, gdy Rhaenyra zachowuje status spadkobierczyni. Społeczność królestwa zostaje podzielona. To początek brutalnej wojny domowej o sukcesję, znanej później jako "taniec smoków".

W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa, a wrogie frakcje stawiają sobie czoła na wodzie, lądzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad, ofiar i zwrotów akcji.

W rolach głównych występują m.in. Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno oraz Barry Sloane. Współtwórcą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu jest Ryan Condal.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl