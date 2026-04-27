"Hazbin Hotel" z zielonym światłem na finałowy sezon 0

Amazon Prime Video wczoraj na LVL UP Expo ogłosił, że serial muzyczno-komediowy dla dorosłych Hazbin Hotel otrzymał przedłużenie na piąty i zarazem finałowy sezon.

Co ciekawe mająca swoją premierę w 2019 roku animacja dotychczas doczekała się emisji tylko dwóch sezonów, a dwa kolejne dopiero czekają na swój debiut. Ten nie został na razie ogłoszony.

Historia śledzi losy Charlie, księżniczki Piekła, która realizuje pozornie niemożliwy cel rehabilitacji demonów, by pokojowo ograniczyć przeludnienie swojego królestwa. Po corocznej eksterminacji nałożonej przez anioły otwiera hotel z nadzieją, że jego mieszkańcy będą się "wymeldowywać" już jako odkupione dusze. Podczas gdy większość Piekła wyśmiewa cel Charlie, jej oddany partner Vaggi i ich pierwszy obiekt testowy, gwiazda filmów dla dorosłych Angel Dust, cały czas tkwią u jej boku. Gdy potężna istota znana jako Radiowy Demon wyciąga rękę, by pomóc Charlie w jej przedsięwzięciach, szalone marzenie księżniczki dostaje szansę, by się spełnić.

Twórczyni Vivienne Medrano, A24, oraz Bento Box Entertainment z FOX Entertainment stoją za tym docenionym przez krytyków serialem, który w zeszłym roku wyemitował swój drugi sezon.

Źrodło: Dark Horizons