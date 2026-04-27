Helena Bonham Carter odchodzi z obsady 4. sezonu "Białego Lotosu" 0

Po weekendzie dotarły do Nas zaskakujace informacje. Z obsady 4. sezonu Białego Lotosu odeszła jedna z jego największych gwiazd – Helena Bonham Carter. Jej rola ma zostać obsadzona na nowo.

Helena Bonham Carter, kadr z filmu "Jedno życie"

Informacja ta pojawiła się na kilka dni po rozpoczęciu zdjęć, które mają miejsce na terenie Francji. I właśnie to "rozpoczęcie zdjęć" ma tu znaczenie kluczowe. Okazało się bowiem, że postać, którą Mike White stworzył dla Heleny Bonham Carter po prostu do siebie nie pasuje. W rezultacie rola została "przemyślana" na nowo, będzie przepisana, a następnie po raz kolejny obsadzona.

White dotychczas bardzo skrupulatnie dobierał na castingach aktorów i aktorki, bowiem zawsze chciał, aby najlepiej jak potrafią uosabiali oni napisaną przez niego postać. Angaż Bonham Carter, jak sam wcześniej mówił, był dla niego spełnieniem marzeń. Wychodzi na to, że bardzo się pomylił ze swoją oceną.

W oświadczeniu White napisał także, że jest "zasmucony, że nie będą mogli pracować z Bonham Carter, ale pozostają jej zagorzałymi fanami i bardzo liczą na współpracę z nią przy kolejnym projekcie w najbliższej przyszłości".

W obsadzie nowej serii znaleźli się Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Marissa Long, Chris Messina, Sandra Bernhard, Ari Graynor, Dylan Ennis, Vincent Cassel, Corentin Fila, Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul, Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer i Laura Smet.

Akcja tego sezonu rozgrywać ma się podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.

Źrodło: Dark Horizons