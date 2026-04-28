Z szuflady prosto na wielki ekran, a tym razem nawet na inną orbitę! Nadchodzi kolejna odsłona pełnej humoru animacji na podstawie bestsellerowej serii książek Justyny Bednarek. "Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!" wejdą do kin w całej Polsce już 29 maja 2026 roku.

Poprzednie części animacji zgromadziły w kinach ponad 325-tysięczną widownię. Teraz skarpetki wracają z jeszcze bardziej odlotowymi przygodami. W najnowszej części bohaterki wyruszają w zupełnie nieznane rejony – czekają na nie zagadki detektywistyczne, pojedynki na Dzikim Zachodzie i podróże międzyplanetarne. W świecie skarpetek wszystko jest możliwe: być szeryfem, śledczym, projektantem mody albo… polecieć w kosmos.

Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos! to opowieść o odwadze, poszukiwaniu własnej drogi, przyjaźni i o tym, że marzenia (nawet te o locie w kosmos!) są na wyciągnięcie ręki. Każda z sześciu historii to porcja absurdalnego humoru i pozytywnej energii, które bawią i inspirują. Wśród nich znajdą się dobrze znane młodym widzom z lektury szkolnej przygody – o skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę i tej, która została szeryfem.

Sześć nowych historii jakie widzowie zobaczą w kinach:

"O skarpetce, która poleciała w kosmos"

"O skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę"

"O skarpetce, która została śledczym"

"O skarpetce, która znalazła miłość"

"O skarpetce, która została szeryfem"

"O skarpetce, która została projektantem mody"

Producentem filmu jest Anima-Pol.

Źrodło: Młode Horyzonty