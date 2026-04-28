Kino, które bawi, rozwija i inspiruje. Nadchodzą "Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!"
Z szuflady prosto na wielki ekran, a tym razem nawet na inną orbitę! Nadchodzi kolejna odsłona pełnej humoru animacji na podstawie bestsellerowej serii książek Justyny Bednarek. "Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!" wejdą do kin w całej Polsce już 29 maja 2026 roku.
Poprzednie części animacji zgromadziły w kinach ponad 325-tysięczną widownię. Teraz skarpetki wracają z jeszcze bardziej odlotowymi przygodami. W najnowszej części bohaterki wyruszają w zupełnie nieznane rejony – czekają na nie zagadki detektywistyczne, pojedynki na Dzikim Zachodzie i podróże międzyplanetarne. W świecie skarpetek wszystko jest możliwe: być szeryfem, śledczym, projektantem mody albo… polecieć w kosmos.
Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos! to opowieść o odwadze, poszukiwaniu własnej drogi, przyjaźni i o tym, że marzenia (nawet te o locie w kosmos!) są na wyciągnięcie ręki. Każda z sześciu historii to porcja absurdalnego humoru i pozytywnej energii, które bawią i inspirują. Wśród nich znajdą się dobrze znane młodym widzom z lektury szkolnej przygody – o skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę i tej, która została szeryfem.
Sześć nowych historii jakie widzowie zobaczą w kinach:
- "O skarpetce, która poleciała w kosmos"
- "O skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę"
- "O skarpetce, która została śledczym"
- "O skarpetce, która znalazła miłość"
- "O skarpetce, która została szeryfem"
- "O skarpetce, która została projektantem mody"
Producentem filmu jest Anima-Pol.
Źrodło: Młode Horyzonty
