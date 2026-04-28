"Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie już za moment w streamingu! 0

Jeśli komuś nie udało wybrać się do kina na najnowsze Wichrowe wzgórza, to już za kilka dni będzie mógł obejrzeć tą produkcję w domowym zaciszu. Wszystko co trzeba zrobić to być subskrybentem HBO Max. Film z Margot Robbie oraz Jacobem Elordi w rolach głównych trafi na wspomnianą platformę już 1 maja.

Wczytywanie... kadr z filmu "Wichrowe wzgórza" (2026)

Wichrowe wzgórza wyreżyserowane przez Emerald Fennell to odważna i oryginalna interpretacja jednej z najpopularniejszych historii miłosnych wszech czasów. W rolach głównych wystąpili: Margot Robbie jako Cathy oraz Jacob Elordi jako Heathcliff. Ich burzliwa relacja z romantycznej fascynacji prowadzi wprost do odurzającej i toksycznej obsesji. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.

W filmie występują także nominowana do Oscara Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, laureat nagrody BAFTA Martin Clunes oraz Ewan Mitchell.

Za reżyserię oraz scenariusz filmu oparty na powieści Emily Brontë, odpowiedzialna jest Emerald Fennell. Fennell pełniła również rolę producentki razem z Josey McNamarą i Robbie. Producentami wykonawczymi Wichrowych Wzgórz są: Tom Ackerley oraz Sara Desmond.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl