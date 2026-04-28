Anne Hathaway i Dakota Johnson w zwiastunie thrillera "Verity" 0

Amazon MGM Studios prezentuje pierwszy zwiastun psychologicznego thrillera Verity opartego na powieści autorki It Ends with Us, Colleen Hoover. Obraz może poszczycić się iście gwiazdorską obsadą.

Lowen Ashleigh (w tej roli Dakota Johnson), początkująca pisarka, zostaje zatrudniona w tajemniczych okolicznościach jako ghostwriterka Verity Crawford (Anne Hathaway). Zlecenie przybiera mroczny obrót po odkryciu przerażających notatek autobiograficznych okazujących się wstrząsającą spowiedzią Verity, a dodatkowo jej relacje z Jeremym (Josh Hartnett), mężem mocodawczyni, stają się coraz bardziej niejednoznaczne. W obliczu serii śmiertelnie niebezpiecznych rodzinnych tajemnic Lowen desperacko próbuje oddzielić fikcję od rzeczywistości.

Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K.K. Moggie oraz Michael Abbott Jr. uzupełniają gwiazdorską obsadę. Reżyserem jest Michael Showalter pracujący na podstawie scenariusza Nicka Antoscy. Showalter na swoim koncie ma m.in. udane Na samą myśl o tobie i Oczy Tammy Faye. Verity to kolejna współpraca tego filmowca i Hathaway, wcześniej pracowali razem przy Na samą myśl o tobie.

Amazon postanowił wpierw wypuścić film do kin. Verity na szklany ekran trafi od 2 października 2026 roku. Data premiery thrillera w streamingu nie została jeszcze ujawniona.

Źrodło: Amazon MGM Studios