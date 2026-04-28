Po tym jak Helena Bonham Carter opuściła 4. sezon Białego Lotosu, ekipa odpowiedzialna za castingi szybko znalazła kolejną hollywoodzką gwiazdę na jej miejsce. Angaż w serialu otrzymała Laura Dern.

Laura Dern, kadr z filmu "Jurassic World: Dominion"

Laureatka Oscara, gwiazda serii "Park Jurajski" - Laura Dern oficjalnie dołączyła do obsady serialu. Dern to wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka twórcy serialu Mike'a White'a. Chociaż Dern oficjalnie zastąpiła Bonham Carter to zagra zupełnie nową postać, którą według Deadline pisze dla niej White. Carter opuściła serial zaledwie tydzień po rozpoczęciu zdjęć, po tym jak jej postać nie pasowała po prostu do tonu serialu. Gdy Carter zaczęła odgrywać napisaną dla niej postać, White uznał, że to nie jest to czego oczekiwał.

Jeśli chodzi o postać Dern, na razie nic o niej nie wiadomo, ale uważa się, że jest "centralną postacią w historii czwartego sezonu."

Dern i White dotychczas współpracowali przy kilku projektach, w tym przy filmie Rok psa z 2007 roku.

Obok Dern, w 4. sezonie Białego Lotosu występują także Sandra Bernhard, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Ari Graynor i Dylan Ennis.

Nowy sezon tej społecznej satyry zabierze widzów do Francji. Akcja rozgrywać ma się podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Zdjęcia niedawno się rozpoczęły.

Źrodło: Deadline